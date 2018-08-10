Посольство США стурбоване погіршенням стану здоров'я Сенцова

США вимагають звільнити українського політв'язня

У посольстві Сполучених Штатів Америки (США) висловили стурбованість погіршенням стану здоров'я українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого у колонії в Російській Федерації (РФ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства у Twitter.

Зокрема, у дипломатичному представництві Сполучених Штатів в Україні вважають, що Росія здатна звільнити українського політв’язня. Також наголосили, що Сенцов ні у чому не винен.

"Ми стурбовані повідомленнями про стан здоров‘я українського режисера Олега Сенцова, що погіршується. Росія може та повинна звільнити цього невинного чоловіка негайно", - завили в посольстві.

Зазначимо, Олег Сенцов, який відбуває 20-річне позбавлення волі в російській колонії суворого режиму в Лабитнангі, голодує вже 89 днів.

Нагадаємо, як повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, український політв'язень Олег Сенцов насправді виглядає гірше, ніж на фото, які оприлюднила український омбудсмен Людмила Денісова. Зокрема, фотографію Сенцова зробив на прохання омбудсмана Російської Федерації Тетяни Москалькової омбудсмен Ямало-Ненецького автономного округу Анатолій Сак. "Але знімок передає не все - насправді він виглядає ще гірше...Він не показує свою грудну клітку і впалий живіт", - прокоментував адвокат.

Додамо, що 10 серпня 2018 року у незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова в колонії в Лабитнангі був консиліум за участі лікарів з місцевої лікарні. Перед тим адвокат Сенцова Наталія Добрева звернулась до Міністерства юстиції Росії з проханням перевести українця в лікарню Сімферополя.

Зауважимо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Сенцова з президентом РФ Володимиром Путіним. Деталі розмови наразі не уточнюються.