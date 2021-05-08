Посольство США обеспокоено повреждениями гражданской инфраструктуры на Донбассе

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило об обеспокоенности сообщениями о повреждении гражданской инфраструктуры на востоке Украины. В частности, водных систем и больниц.
"Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, особенно водных систем и больниц. Требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре", - указано в сообщении.
Напомним, 5 мая пророссийские боевики на Донбассе противотанковой управляемой ракетой обстреляли гражданский сектор Попасной в Луганской области. В результате разрыва ракеты произошел пожар.
Как писало РБК-Украина, 5 мая в Донецкой области под обстрел боевиков попала больница, где лечат пациентов с COVID-19. Пациенты в результате обстрела не пострадали, а вот в здании вылетели стекла.
Украинская сторона пожаловалась на обстрел больницы представителям ОБСЕ. Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.