Боевики обстреляли гражданский сектор Попасной
Пророссийские боевики на Донбассе противотанковой управляемой ракетой обстреляли гражданский сектор Попасной в Луганской области. В результате разрыва ракеты произошел пожар.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Север" на странице в Facebook.
Как рассказали военные, в результате обстрела никто не пострадал, но пожар, возникший в результате разрыва ракеты, мог повлечь разрушение объектов критической инфраструктуры. Сейчас пожар локализован военнослужащими одной из механизированных бригад.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и подвергает опасности гражданское население. О действиях вооруженных формирований РФ уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - заявили в ОТГ "Север".
Фото: оккупанты обстреляли Попасную (фото facebook.com/otupivnich)
Напомним, сегодня в Донецкой области под обстрел боевиков попала больница, где лечат пациентов с COVID-19. Пациенты в результате обстрела не пострадали, а вот в здании повылетали стекла.
Украинская сторона пожаловалась на обстрел больницы представителям ОБСЕ. Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Обстрел больницы в Донецкой области украинские правоохранители квалифицировали как теракт.