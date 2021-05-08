Посольство США занепокоєне ушкодженнями цивільної інфраструктури на Донбасі

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило про занепокоєння повідомленнями про пошкодження цивільної інфраструктури на сході України. Зокрема, водних систем та лікарень.
"Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, 5 травня проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної у Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.
Як писало РБК-Україна, 5 травня у Донецькій області під обстріл бойовиків потрапила лікарня, де лікують пацієнтів з COVID-19. Пацієнти в результаті обстрілу не постраждали, а от у будівлі повилітали шибки.
Українська сторона поскаржилася на обстріл лікарні представникам ОБСЄ. Україна направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.