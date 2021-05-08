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Посольство США занепокоєне ушкодженнями цивільної інфраструктури на Донбасі

Автор: Юлія Струк

Посольство Сполучених Штатів Америки заявило про занепокоєння повідомленнями про пошкодження цивільної інфраструктури на сході України. Зокрема, водних систем та лікарень.

Про це диппредставництво повідомило у своєму Twitter.

"Занепокоєні повідомленнями про пошкодження надзвичайно важливої цивільної інфраструктури на сході України, а надто водних систем та лікарень. Вимагаємо припинення російської агресії в Україні, яка загрожує цивільному населенню, життєво необхідним системам та інфраструктурі", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня проросійські бойовики на Донбасі протитанковою керованою ракетою обстріляли цивільний сектор Попасної у Луганській області. В результаті розриву ракети сталася пожежа.

Як писало РБК-Україна, 5 травня у Донецькій області під обстріл бойовиків потрапила лікарня, де лікують пацієнтів з COVID-19. Пацієнти в результаті обстрілу не постраждали, а от у будівлі повилітали шибки.

Українська сторона поскаржилася на обстріл лікарні представникам ОБСЄ. Україна направила ноту Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасинфраструктура