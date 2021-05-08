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Посольство США обеспокоено повреждениями гражданской инфраструктуры на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Суббота 08 мая 2021 20:18
Посольство США обеспокоено повреждениями гражданской инфраструктуры на Донбассе Фото: посольство США в Украине обеспокоено повреждениями инфраструктуры на востоке (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило об обеспокоенности сообщениями о повреждении гражданской инфраструктуры на востоке Украины. В частности, водных систем и больниц.

Об этом диппредставительство сообщило в своем Twitter.

"Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на востоке Украины, особенно водных систем и больниц. Требуем прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре", - указано в сообщении.

Напомним, 5 мая пророссийские боевики на Донбассе противотанковой управляемой ракетой обстреляли гражданский сектор Попасной в Луганской области. В результате разрыва ракеты произошел пожар.

Как писало РБК-Украина, 5 мая в Донецкой области под обстрел боевиков попала больница, где лечат пациентов с COVID-19. Пациенты в результате обстрела не пострадали, а вот в здании вылетели стекла.

Украинская сторона пожаловалась на обстрел больницы представителям ОБСЕ. Украина направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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