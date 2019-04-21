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Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 22:00
Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер хочет оценить достигнутое и ускорить позитивные изменения

Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал результаты президентских выборов 2019 в Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Премьер отметил, что выборы президента Украины прошли свободно и демократично.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал он.

Владимир Гройсман также поблагодарил Петра Порошенко за пять лет, "в течение которых на самом деле было сделано многое, чтобы Украина стала современной европейской страной".

Прембер также заявил, что необходимо по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения.

Гройсман поздравил Зеленского и поблагодарил Порошенко

Напомним, по данным экзит полов, во втором туре президентских выборов Порошенко набрал около 27%,  Зеленский - 73%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.

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