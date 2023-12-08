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Посольство США в Багдаді потрапило під ракетний обстріл

Фото: посольство США в Багдаді потрапило під ракетний обстріл (diplomacy.state.gov)
Автор: Сергій Пишкін

Посольство США в іракському Багдаді потрапило під ракетний обстріл. Обійшлось без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Згідно з інформацією від американських й іракських офіційних осіб, обійшлось без жертв, втім обстріл завдав незначних матеріальних збитків. 

Як стверджують представники іракської служби безпеки, загалом було випущено 14 ракет "Катюша". Частина з них впала біля воріт посольства, а інша частина - в річку. За словами речника посольства, загалом було здійснено два ракетних залпи. 

"Оцінки тривають, але немає повідомлень про жертви на території посольства", - заявив представник посольства й додав, що жодна конкретна група не взяла на себе відповідальність, але є ознаки того, що атаки були здійснені повстанцями, пов'язаними з Іраном.

Зокрема речник посольства закликав уряд Іраку зробити усе можливо для захисту дипломатичного персоналу і партнерів по коаліції й наголосив на тому, що США мають право на самооборону і захист в будь-якій точці світу. 

"В Іраку перебуває близько 2 500 американських військових і ще близько 900 на сході Сирії, які виконують місії проти угруповання "Ісламська держава". В обох країнах Іран має лояльні до Тегерану ополченці", - додає видання. 

Напад на військові бази США

Військові бази США на Близькому Сході регулярно зазнають обстрілів з боку Іраку та Сирії. Активна фаза розпочалася після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль.

Наприклад, на початку грудня бойовики атакували 15 ракетами американську військову базу. Обійшлося без постраждалих. Зокрема в жовтні через атаки безпілотників на американські бази в Іраку та Сирії, поранення отримали 20 людей.

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