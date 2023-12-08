RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел

Фото: посольство США в Багдаде попало под ракетный обстрел (diplomacy.state.gov)
Автор: Сергей Пышкин

Посольство США в иракском Багдаде попало под ракетные обстрелы. Обошлось без жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Согласно информации от американских и иракских официальных лиц, обошлось без жертв, впрочем, обстрел нанес незначительный материальный ущерб. 

Как утверждают представители иракской службы безопасности, всего было выпущено 14 ракет "Катюша". Часть из них упала у ворот посольства, а другая часть - в реку. По словам представителя посольства, всего было осуществлено два ракетных залпа. 

"Оценки продолжаются, но нет сообщений о жертвах на территории посольства", - заявил представитель посольства и добавил, что ни одна конкретная группа не взяла на себя ответственность, но есть признаки того, что атаки были осуществлены повстанцами, связанными с Ираном.

В частности представитель посольства призвал правительство Ирака сделать все возможное для защиты дипломатического персонала и партнеров по коалиции, а также отметил, что США имеют право на самооборону и защиту в любой точке мира. 

"В Ираке находится около 2 500 американских военных и еще около 900 на востоке Сирии, которые выполняют миссии против группировки "Исламское государство". В обеих странах Иран имеет лояльные к Тегерану ополченцы", - добавляет издание.

Нападение на военные базы США

Военные базы США на Ближнем Востоке регулярно подвергаются обстрелам со стороны Ирака и Сирии. Активная фаза началась после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

К примеру, в начале декабря боевики атаковали 15 ракетами американскую военную базу. Обошлось без пострадавших. В частности, в октябре из-за атак беспилотников на американские базы в Ираке и Сирии, ранения получили 20 человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиИракИран