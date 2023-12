Бойовики атакували військову базу США в Сирії: випустили 15 ракет

Бойовики випустили з Іраку п'ятнадцять 122-міліметрових ракет по військовій базі США Rumalyn Landing Zone в Сирії 3 грудня. Зазначається, що постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.

"Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет", - заявили в CENTCOM.

At approximately 2:15 p.m. on Dec. 3, 15 122mm rockets originating in Iraq were fired at the U.S. base Rumalyn Landing Zone in Syria. There were no injuries to personnel or damage to equipment.



Combined Joint Task Force – Operation Inherent Resolve located the point of origin… pic.twitter.com/bVG9tzKe4P