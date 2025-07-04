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Посольство Польщі постраждало від удару РФ по Києву: МЗС відповіло нотою протесту

Фото6 ппосольство Польщі постраждало від російського удару (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Польща направила Росії ноту протесту через ракетний удар по Києву, внаслідок якого була пошкоджена будівля польського посольства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.

МЗС Польщі передало посольству Росії ноту, в якій рішуче висловило протест проти авіаційних ударів по населенню України. Як виявилось, в результаті цих атак було пошкоджено будівлю посольства в Києві.

Польське міністерство наголосило, що такі удари суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.

 

Атака на Київ

Нагадаємо, що у ніч проти 4 липня Київ знову став мішенню масштабної російської атаки з повітря. Столицю атакували ракетами й дронами. Після нічної тривоги в різних районах столиці зафіксували пожежі, уламки, руйнування й постраждалих.

Від ночі й до ранку Київ оповив дим - мешканців закликали зачинити вікна задля власної безпеки. З наслідками удару досі працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальники.

Про масштаби руйнувань читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що у коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Самусь розповів про те, що могло стати причиною цього масованого обстрілу.

Також у мережі з’явилися кадри, які показують, якою пекельною видалась ніч для столиці.

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