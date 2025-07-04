Посольство Польщі постраждало від удару РФ по Києву: МЗС відповіло нотою протесту

Польща направила Росії ноту протесту через ракетний удар по Києву, внаслідок якого була пошкоджена будівля польського посольства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Польщі.
МЗС Польщі передало посольству Росії ноту, в якій рішуче висловило протест проти авіаційних ударів по населенню України. Як виявилось, в результаті цих атак було пошкоджено будівлю посольства в Києві.
Польське міністерство наголосило, що такі удари суперечать міжнародному праву, зокрема Віденській конвенції 1961 року.
Нагадаємо, що у ніч проти 4 липня Київ знову став мішенню масштабної російської атаки з повітря. Столицю атакували ракетами й дронами. Після нічної тривоги в різних районах столиці зафіксували пожежі, уламки, руйнування й постраждалих.
Від ночі й до ранку Київ оповив дим - мешканців закликали зачинити вікна задля власної безпеки. З наслідками удару досі працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальники.
Про масштаби руйнувань читайте в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що у коментарі РБК-Україна військовий експерт Михайло Самусь розповів про те, що могло стати причиною цього масованого обстрілу.
Також у мережі з’явилися кадри, які показують, якою пекельною видалась ніч для столиці.
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