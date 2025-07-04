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Посольство Польши пострадало от удара РФ по Киеву: МИД ответил нотой протеста

Фото6 Посольство Польши пострадало от российского удара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Польша направила России ноту протеста из-за ракетного удара по Киеву, в результате которого было повреждено здание польского посольства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Польши.

МИД Польши передало посольству России ноту, в которой решительно выразило протест против авиационных ударов по населению Украины. Как оказалось, в результате этих атак было повреждено здание посольства в Киеве.

Польское министерство подчеркнуло, что такие удары противоречат международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года.

 

Атака на Киев

Напомним, что в ночь на 4 июля Киев снова стал мишенью масштабной российской атаки с воздуха. Столицу атаковали ракетами и дронами. После ночной тревоги в разных районах столицы зафиксировали пожары, обломки, разрушения и пострадавших.

С ночи и до утра Киев окутал дым - жителей призвали закрыть окна для собственной безопасности. С последствиями удара до сих пор работают спасатели, медики, полицейские и коммунальщики.

О масштабах разрушений читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь рассказал о том, что могло стать причиной этого массированного обстрела.

Также в сети появились кадры, которые показывают, какой адской выдалась ночь для столицы.

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