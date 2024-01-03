Посольство Мексики відновило роботу в Києві

Зазначається, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Мексики Алісією Барсеною.

Єрмак високо оцінив підтримку Мексикою суверенітету і територіальної цілісності України та окремо подякував за відновлення роботи посольства Мексики в Києві.

"Ці кроки відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах країн", - наголосив він.

Зустріч у Швейцарії

Зазначається, що співрозмовники обговорили підготовку до наступної зустрічі радників з національної безпеки та зовнішньої політики лідерів держав, що буде присвячена реалізації пунктів української "формули миру" та відбудеться в січні у Швейцарії.

Керівник Офісу президента запросив представників Мексики взяти участь у цій зустрічі, а також у Глобальному саміті миру.

Окрему увагу під час розмови приділили шляхам активізації відносин України та Латинської Америки.

Мексика та її ставлення до війни РФ проти України

Раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував ввести п'ятирічне перемир'я по всьому світу, маючи на увазі й Україну. Проте мексиканський лідер наголосив, що його країна не буде вводити санкції проти Росії.

В Україні таку "мирну ініціативу" розкритикували, заявивши, що такий план вигідний лише Кремлю. Пізніше Мексику закликали відмовитися від нейтралітету, підтримати Україні у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.

Також Андрес Мануель Лопес Обрадор заявляв, що військові витрати США для України є "ірраціональними", Вашингтон має спрямувати більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки.