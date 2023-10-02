Президент Мексики закликав США допомагати країнам Латинської Америки замість України

Військові витрати США для України є "ірраціональними", Вашингтон має спрямувати більше ресурсів на допомогу країнам Латинської Америки.

Про це заявив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я просто дивився, як тепер не схвалили військову допомогу Україні. Але скільки вони виділили для України? 30-50 мільярдів доларів. Це найбільш ірраціональне, що може трапитися. Це шкідливо", - цинічно сказав президент Мексики.

Видання уточняє, що Лопес Обрадор уже давно закликає США виділяти більше коштів для економічного розвитку в Центральній Америці та Карибському басейні, щоб послабити міграційний тиск.

Під час своєї чергової щоденної пресконференції Лопес Обрадор розкритикував Конгрес США за те, що він не виділив гроші для регіону Латинської Америки.

Мексика та її ставлення до війни РФ проти України

Раніше президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор запропонував ввести п'ятирічне перемир'я по всьому світу, маючи на увазі й Україну. Проте мексиканський лідер наголосив, що його країна не буде вводити санкції проти Росії.

В Україні таку "мирну ініціативу" розкритикували, заявивши, що такий план вигідний лише Кремлю. Пізніше Мексику закликали відмовитися від нейтралітету, підтримати Україні у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.

Наприкінці липня президент Мексики закликав до припинення "ірраціональної" війни в Україні та закликав до того, щоб на саміті в Саудівській Аравії були присутні представники як України, так і Росії.