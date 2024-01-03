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Посольство Мексики возобновило работу в Киеве

Архивное фото: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Мексика возобновила работу своего посольства в Киеве. Также страна выразила поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Отмечается, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной.

Ермак высоко оценил поддержку Мексикой суверенитета и территориальной целостности Украины и отдельно поблагодарил за возобновление работы посольства Мексики в Киеве.

"Эти шаги открывают новую страницу в двусторонних отношениях стран", - подчеркнул он.

Встреча в Швейцарии

Отмечается, что собеседники обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике лидеров государств, которая будет посвящена реализации пунктов украинской "формулы мира" и состоится в январе в Швейцарии. 

Руководитель Офиса президента пригласил представителей Мексики принять участие в этой встрече, а также в Глобальном саммите мира. 

Отдельное внимание во время разговора уделили путям активизации отношений Украины и Латинской Америки.

Мексика и ее отношение к войне РФ против Украины

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру, имея в виду и Украину. Тем не менее, мексиканский лидер подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против России.

В Украине такую "мирную инициативу" подвергли критике, заявив, что такой план выгоден только Кремлю. Позже Мексику призвали отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, начатой Россией, и оказать помощь.

Также Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявлял, что военные расходы США для Украины "иррациональны", Вашингтон должен направить больше ресурсов в помощь странам Латинской Америки.

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КиевШвейцарияМексикаОфис президента