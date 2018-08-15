Посольство у Лондоні закликає звільнити Сенцова

Сенцов голодує у російській колонії 94 дні

Негайно звільнити українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова закликало посольство України у Лондоні (Велика Британія). Про це йдеться у повідомленні прес-служби посольства у Twitter.

Зазначається, що Сенцов, який голодує вже 94 дні, не повинен стати жертвою "сталінського режиму".

"У серпні 1986 року дисидент Анатолій Марченко помер у радянській в'язниці після 117 днів голодування, вимагаючи звільнення політичних ув'язнених. Олег Сенцов (94 дні) не повинен стати черговою жертвою сталінського режиму!", - закликали у посольстві.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським режисером Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі (РФ) і розповіла про його стан. Сам Сенцов назвав свій стан передкризовим.

Режисер не планує припиняти голодування. Метою голодування Сенцова залишається звільнення українських політичних в'язнів з російських в'язниць.

Як зазначили в Управлінні з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ, український політв'язень Олег Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування для початку відповідної процедури.

Згодом Перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко нагадала, що колишнього українського політв’язня Надію Савченко Росія звільнила, незважаючи на те, що вона особисто не зверталася про помилування.