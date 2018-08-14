Сенцов оцінив свій стан передкризовим

Сенцов не планує припиняти голодування

Російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським режисером Олегом Сенцовим у колонії і розповіла про його стан. Сам Сенцов назвав свій стан передкризовим, про це повідомляє RTVI.

Як повідомляє видання, Свєтова розмовляла з режисером дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників. Правозахисниця розмовляла з Сенцовим у його палаті.

"Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять ніяких прогнозів. Адвокат говорив, що йому роблять крапельниці і поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя", - додала Свєтова.

За словами правозахисниці, режисер не планує припиняти голодування. Також Свєтова розповіла, що метою голодування Сенцова залишилася звільнення українських політичних в'язнів з російських в'язниць. На думку правозахисниці, потрібно якнайшвидше вирішити проблему обміну російських і українських в'язнів.

Нагадаємо, що російської правозахисниці Зої Світловий дозволили відвідати колонію в Лабитнангі, де утримується український політв'язень Олег Сенцов.

Також повідомлялося, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що управління ФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявило про відмову Сенцова від переведення в лікарню. До цього в українця в колонії в Лабитнангі проходив консиліум за участю лікарів з місцевої лікарні.