Геращенко нагадала, що РФ звільнила Савченко без її прохання про помилування

Перший заступник голови ВР прокоментувала відповідь Адміністрації Путіна на прохання матері Сенцова про його помилування

Перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко нагадала, що колишнього українського політв’язня Надію Савченко Росія звільнила, незважаючи на те, що вона особисто не зверталася про помилування. Про це Геращенко написала у Facebook, коментуючи відповідь Адміністрації президента РФ матері Олега Сенцова.

"Кремль бреше! Н. Савченко не просила про помилування! Цинізм, але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі російських журналістів, абсолютно сторонні їй люди. Й нічого, спрацювало, бо то був кремлівський сценарій", - написала Геращенко.

На її думку, таким чином Росія "реалізовує сценарій повільного вбивства" Сенцова, оскільки там знають, що він ніколи сам не писатиме прохання про помилування.

"Кремлівські нелюди, циніки, вбивці. Путін знає, що Олег ніколи не напише челобітну. РФ реалізовує сценарій повільного вбивства Олега. В мами Сенцова в неділю був день народження. Вона чекала найбільший подарунок - повернення сина. Отримала мерзотного листа з Кремля", - написала Геращенко.

Вона додала, що ні Ахтем Чийгоз, ні Ільмі Умеров також не писали жодних прохань Путіну про помилування.

Кремль БРЕШЕ! Н. Савченко не просила про помилування! Цинізм , але про її помилування просили родичі вбитих на Донбасі... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Нагадаємо, у відповіді матері Сенцова від Управління із забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ зазначили, що український політв'язень Олег Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування для початку відповідної процедури.