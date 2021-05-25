Посольство Латвії в Мінську припинило роботу: як отримати консульську допомогу
Після висилки всіх співробітників посольство Латвії у Мінську припинило роботу. Отримати консульську допомогу можна в дипмісіях Євросоюзу в білоруській столиці, латвійському консульстві у Вітебську або за цілодобовим телефоном МЗС.
Про це повідомила пресслужба МЗС Латвії.
У Міністерстві рекомендували громадянам Латвії, які перебувають у надзвичайній ситуації в Білорусі і потребують консульської допомоги, звертатися за нею в посольство будь-якої країни Євросоюзу в Мінську або Консульський відділ МЗС телефоном цілодобової служби екстреної допомоги. Також звернутися можна в посольства Латвії в Україні та Польщі.
Відзначається, що консульство Латвії у Вітебську продовжує роботу і зможе надавати консульську допомогу. Однак отримати візи для в'їзду в Латвію там зможуть тільки жителі Вітебської області. Крім цього консульство приймає запити на отримання віз від вантажних і пасажирських перевізників, а також від осіб, яким в Білорусі загрожують репресії з політичних причин.
Нагадаємо, влада Білорусі 24 травня прийняла рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії. У дипмісії залишиться тільки один адміністративно-технічний працівник для охорони будівлі.
У відповідь на ці дії Мінська латвійська сторона вишле всіх співробітників білоруської дипмісії. Зазначається, що заходи триватимуть до нормалізації відносин між країнами.
Зазначимо, дипломатичний скандал між Латвією і Білоруссю розгорівся на тлі інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську і подальшим затриманням засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича українська сторона заявила, що призупинить авіасполучення з Білоруссю.
Аналогічні заходи зробила Британія. Крім того, Лондон ввів персональні санкції проти Білорусі.