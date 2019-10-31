Посольство Израиля в Украине возобновляет работу 1 ноября

Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу с 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении посольства в Facebook.

Как сообщается, забастовка была временно прекращенна из-за решения суда.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу Посольства на постоянной основе", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября стало известно, что Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Дипломатическое представительство не будет предоставлять консульские услуги, кроме того, на территорию посольства ли консульства запрещен въезд.

Приостановка работы дипмиссий связана с масштабной забастовкой всех посольств и консульств Израиля. Забастовка объявлена из-за решения Министерства финансов Израиля о сокращении средств на поддержание работы МИДа и зарубежных представительств.

Позже ситуацию прокомментировал посол Израиля в Украине Йоэль Лион. Он заявил, что посольства Израиля по всему миру закрылись, "поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы".