Посол Израиля объяснил закрытие дипмиссий по всему миру

Фото: Йоэль Лион (wikipedia.org)

Дипломатическим миссиям Израиля отказали в финансировании

Дипломатические миссии Израиля временно закрылись по всему миру из-за отказа в их финансировании. Об этом в Facebook сообщил посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

По его словам, посольства Израиля по всему миру закрылись, "поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы".

"Израильская дипломатия является важным аспектом нашей национальной безопасности, мы являемся преданными государственными служащими и надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", - отметил Лион.

Напомним, сегодня стало известно, что Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Дипломатическое представительство не будет предоставлять консульские услуги, кроме того, на территорию посольства ли консульства запрещен въезд.

Приостановка работы дипломатической миссий связана с масштабной забастовкой всех посольств и консульств Израиля. Забастовка объявлена из-за решения Министерства финансов Израиля о сокращении средств на поддержание работы МИДа и зарубежных представительств.

Отметим, ранее сообщалось, что Украина откроет Офис инноваций и инвестиций в Израиле.