ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посол Израиля объяснил закрытие дипмиссий по всему миру

Новости » Политика    30.10.2019 - 12:45
Посол Израиля объяснил закрытие дипмиссий по всему миру
Фото: Йоэль Лион (wikipedia.org)

Дипломатическим миссиям Израиля отказали в финансировании

Дипломатические миссии Израиля временно закрылись по всему миру из-за отказа в их финансировании. Об этом в Facebook сообщил посол Израиля в Украине Йоэль Лион.

По его словам, посольства Израиля по всему миру закрылись, "поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы".

"Израильская дипломатия является важным аспектом нашей национальной безопасности, мы являемся преданными государственными служащими и надеемся, что этот кризис будет немедленно решен", - отметил Лион.

Посол Израиля объяснил закрытие дипмиссий по всему миру

Напомним, сегодня стало известно, что Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Дипломатическое представительство не будет предоставлять консульские услуги, кроме того, на территорию посольства ли консульства запрещен въезд.

Приостановка работы дипломатической миссий связана с масштабной забастовкой всех посольств и консульств Израиля. Забастовка объявлена из-за решения Министерства финансов Израиля о сокращении средств на поддержание работы МИДа и зарубежных представительств.

Отметим, ранее сообщалось, что Украина откроет Офис инноваций и инвестиций в Израиле.

Президент Израиля поручил сформировать правительство конкуренту Нетаньяху
Новости Украины Израильпосольство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь