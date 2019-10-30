МИД Украины надеется на скорейшее возобновление работы посольства Израиля

Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

МИД внимательно следит за ходом событий по забастовке сотрудников дипмиссии

Министерство иностранных дел Украины надеется на скорейшее возобновление работы посольства Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя украинского МИД Екатерины Зеленко в Twitter.

По ее словам, ведомство внимательно следит за ходом событий по забастовке сотрудников дипмиссии.

"Внимательно следим за ходом событий по забастовке сотрудников дипломатических миссий Израиля по всему миру из-за сокращения финансирования. Надеемся на скорейшее и результативное решение этого вопроса соответствующими ведомствами Государства Израиль", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 октября стало известно, что Израиль закрыл дипломатическую миссию в Украине. Дипломатическое представительство не будет предоставлять консульские услуги, кроме того, на территорию посольства ли консульства запрещен въезд.

Приостановка работы дипмиссий связана с масштабной забастовкой всех посольств и консульств Израиля. Забастовка объявлена из-за решения Министерства финансов Израиля о сокращении средств на поддержание работы МИДа и зарубежных представительств.

Позже ситуацию прокомментировал посол Израиля в Украине Йоэль Лион. Он заявил, что посольства Израиля по всему миру закрылись, "поскольку нам было отказано в базовом финансовом обосновании, которое служило для надлежащего выполнения нашей работы".