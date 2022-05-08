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Посольство Хорватии вернулось в Киев

Фото: Аница Джамич (крайняя слева) и Андрей Пленкович (второй справа) (vlada.gov.hr)
Автор: Антон Федорцив

Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о возобновлении работы дипломатического представительства в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общий брифинг лидеров государств.

Хорватия стала очередным государством, вернувшим свое посольство в Киев. Посол Аница Джамич с персоналом миссии с начала войны находилась во Львове.

"Я также рад отметить, что начиная с сегодняшнего дня наш посол, которая в течение нескольких недель находилась во Львове, возвращается в Киев. Это также посылает мощный сигнал поддержки Украине и украинцам", – заявил Пленкович.

Джамич приехала в Киев вместе с премьером и останется в столице и по окончании визита главы правительства. Ее миссия в Украине началась в 2019 году.

К слову, Хорватия запланировала выделение 5 млн евро в помощь Украине.

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