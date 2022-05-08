Посольство Хорватії повернулося до Києва

Хорватський прем'єр-міністр Андрей Пленкович за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив про відновлення роботи дипломатичного представництва в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг лідерів держав .

Хорватія стала черговою державою, що повернула своє посольство до Києва. Посол Аніца Джамич із персоналом місії від початку війни перебувала у Львові.

"Я також радий зазначити, що починаючи з сьогоднішнього дня, наш посол, яка протягом кількох тижнів перебувала у Львові, повертається до Києва. Це також надсилає потужний сигнал підтримки Україні та українцям", – заявив Пленкович.

Джамич приїхала в Київ разом із прем'єром і залишиться в столиці й після закінчення візиту глави уряду. Її місія в Україні розпочалася в 2019 році.