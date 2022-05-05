Хорватия передаст Украине 5 млн евро финансовой и гуманитарной помощи
Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн евро.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьера Хорватии Андрея Пленковича.
"В Варшаве с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Хорватия солидарна с Украиной, которая стала жертвой российской агрессии! Сегодня мы подтвердим дополнительные 5 миллионов евро финансовой и гуманитарной помощи украинскому народу", - пишет премьер.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Германия планирует выделить Украине гуманитарную помощь в размере 125 млн евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.