ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хорватия передаст Украине 5 млн евро финансовой и гуманитарной помощи

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 19:32
Автор: Сергей Пышкин

Хорватия планирует выделить Украине финансовую и гуманитарную помощь в размере 5 млн евро.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт премьера Хорватии Андрея Пленковича.

"В Варшаве с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Хорватия солидарна с Украиной, которая стала жертвой российской агрессии! Сегодня мы подтвердим дополнительные 5 миллионов евро финансовой и гуманитарной помощи украинскому народу", - пишет премьер.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Германия планирует выделить Украине гуманитарную помощь в размере 125 млн евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Хорватия
NEWS
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
"Нужен быстрый шаг": Зеленский призвал немедленно предоставить Украине статус кандидата в ЕС
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая