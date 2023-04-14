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Посольство Фінляндії в Росії отримало лист з підозрілим порошком

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П'ятниця 14 квітня 2023 13:23
Посольство Фінляндії в Росії отримало лист з підозрілим порошком Фото: посольство Фінляндії в Росії отримало лист з підозрілим порошком (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Посольство Фінляндії в Москві отримало конверт з листами й невідомим порошком. Передало їх офіційним представницьким органам Росії для вивчення цього питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Відповідно до правил безпеки МЗС Фінляндії, листи, про які йде мова, були передані офіційним представницьким органам Росії, які вивчать це питання", - заявило посольство Фінляндії.

Також посольство зв'язалося з Міністерством закордонних справ Росії через цей інцидент.

Зазначається, що відносини між країнами стрімко погіршились після офіційного вступу Фінляндії до НАТО. Після цього Кремль пригрозив вжити "контрзаходи" для забезпечення безпеки власного кордону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія нещодавно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу. Прапор країни підняли біля штаб-квартири НАТО. Також після вступу до Альянсу країна провела перші військові навчання у Фінській затоці поблизу Росії.

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