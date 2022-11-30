У посольстві України в Мадриді стався вибух, є постраждалий

За даними видання у поліції, вибухівка була закладена в один з конвертів, що надіслали у посольство.

Один співробітник отримав незначні травми та був направлений до лікарні.

Повідомляється, що оліція активувала антитерористичний протокол.із знешкодження вибухівки

В українському МЗС вже прокоментували подію.

"До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення, нині він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", - написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Інші співробітники посольства не постраждали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Він також звернувся до свого іспанського колеги вжити термінових заходів для розслідування нападу на українську дипломатичну установу.

"Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - написав Ніколенко.

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