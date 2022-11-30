В посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, есть пострадавший

По данным издания в полиции, взрывчатка была заложена в один из конвертов, посланных в посольство.

Один сотрудник получил незначительные травмы и был направлен в больницу.

Сообщается, что правоохранители уже расследуют происшествие. Полиция активировала антитеррористический протокол. На место также приехали подразделения по обезвреживанию взрывчатки Tedax и кинологи, которые окружили территорию посольства.

В украинском МИД уже прокомментировали событие.

"В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь. Угроз его жизни нет", - написал представитель МИД Олег Николенко.

Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к своему испанскому коллеге принять срочные меры для расследования нападения на украинское дипломатическое учреждение.

"Министр также подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией этого взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их ежедневную работу над укреплением Украины и противодействием российской агрессии", - написал Николенко.

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