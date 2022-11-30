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Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України після інциденту в Мадриді

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Київ, Середа 30 листопада 2022 15:37
Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України після інциденту в Мадриді Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств України. Це сталося після вибуху біля українського дипвідомства в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка в Facebook.

"Міністр Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном", - написав Ніколенко.

За його словами, глава МЗС також звернувся до його іспанського колеги вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служби.

"Міністр також наголосив, що хто би не стояв за організацією цього вибуху, їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії", - зазначив Ніколенко.

Що сталося

Сьогодні стало відомо, що до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час того, як його оглядав комендант. Він отримав незначні поранення та був госпіталізований. На місці працює поліція.

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