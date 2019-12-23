В посольстве США заявили о сильной двухпартийной поддержке Украины

Фото: посольство США в Украине (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

США выделит в 2020 году 300 млн долларов военной помощи Украине

Выделение Соединенными Штатами Украине 300 млн долларов военной помощи свидетельствует о сильной двухпартийной поддержке США Украины. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Как сообщили в посольстве, оборонный бюджет США предусматривает выплату 300 млн долларов Украине на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины", - сообщили в посольстве США.

Также в посольстве отметили, что оборонный бюджет США предусматривает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2", который может стать инструментом России для принуждения Украины.

"Если не остановить "Северный поток 2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Он содержит 300 млн долларов военной помощи Украине, в которую включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.

Также РБК-Украина писало, что в США готовят широкий пакет санкций против России, в том числе из-за агрессии против Украины. При этом снятие санкций возможно в случае, будет прекращена агрессивная политика РФ по отношению к Украине.