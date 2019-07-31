В посольстве США требуют правосудия по делу Гандзюк

Посольство Соединенных Штатов Америки требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом посольство сообщает в своем Facebook.

Год назад, 31 июля 2018 года, произошло нападение на активистку.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по подозреваемому в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что сейчас готовится первое заседание. Представитель Генпрокуратуры добавил, что срок пресечения истек 26 июня и после этого его не продлевали.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 июля стало известно, что Павловский нарушил домашний арест, на который его перевели из-за якобы плохого состояния здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе. Позже в ГПУ объяснили, что Павловский вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока, поскольку прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста из-за состояния здоровья фигуранта дела после того, как срок меры пресечения истек.

Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет 2 мая 2019 года.