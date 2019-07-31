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В посольстве США требуют правосудия по делу Гандзюк


Год назад произошло нападение на активистку Екатерину Гандзюк

Посольство Соединенных Штатов Америки требует правосудия по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом посольство сообщает в своем Facebook.

Год назад, 31 июля 2018 года, произошло нападение на активистку.

"Сегодня мы с грустью отмечаем годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк, которая бесстрашно боролась против коррупции за демократическую Украину. Мы солидарны с народом Украины, который требует правосудия для Гандзюк и ее семьи", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по подозреваемому в организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому. Спикер ГПУ Андрей Лысенко отметил, что сейчас готовится первое заседание. Представитель Генпрокуратуры добавил, что срок пресечения истек 26 июня и после этого его не продлевали.

Как писало РБК-Украина ранее, 29 июля стало известно, что Павловский нарушил домашний арест, на который его перевели из-за якобы плохого состояния здоровья, и посетил футбольный матч в Одессе. Позже в ГПУ объяснили, что Павловский вышел из-под домашнего ареста после окончания его срока, поскольку прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении домашнего ареста из-за состояния здоровья фигуранта дела после того, как срок меры пресечения истек.

Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязательством носить браслет 2 мая 2019 года.

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