У посольстві США вимагають правосуддя у справі Гандзюк

Посольство Сполучених Штатів Америки вимагає правосуддя у справі щодо вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це посольство повідомляє у своєму Facebook.

Рік тому, 31 липня 2018 року, стався напад на активістку.

"Сьогодні ми з сумом відзначаємо річницю нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк, яка безстрашно боролася проти корупції за демократичну Україну. Ми солідарні з народом України, що вимагає правосуддя для Гандзюк та її родини", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура України передала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного в організації вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Спікер ГПУ Андрій Лисенко зазначив, що зараз готується перше засідання. Представник Генпрокуратури додав, що строк припинення закінчився 26 червня і після цього його не продовжували.

Як писало РБК-Україна раніше, 29 липня стало відомо, що Павловський порушив домашній арешт, на який його перевели через нібито поганий стан здоров'я, і ​​відвідав футбольний матч в Одесі. Пізніше в ГПУ пояснили, що Павловський вийшов з-під домашнього арешту після закінчення його строку, оскільки прокурори не стали подавати клопотання про продовження домашнього арешту через стан здоров'я фігуранта справи після того, як термін запобіжного заходу закінчився.

Павловського випустили з СІЗО під домашній арешт із зобов'язанням носити браслет 2 травня 2019 року.