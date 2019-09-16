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У посольстві США відреагували на розпуск Центрвиборчкому

Новини » Політика    16.09.2019 - 11:26
У посольстві США відреагували на розпуск Центрвиборчкому
Фото: Центральна виборча комісія (РБК-Україна)

Нова влада несе всю відповідальність за роботу майбутнього ЦВК

Після розпуску Центральної виборчої комісії (ЦВК) України нова влада несе відповідальність за її незалежність. Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці посольства США в Україні.

У посольстві відзначили роботу попереднього складу ЦВК щодо проведення "достовірних і добре організованих" президентських і парламентських виборів 2019 року.

"Нова влада, діючи в рамках закону, змінюючи його склад, тепер несе відповідальність за те, щоб ця важлива організація зберігала свою незалежність та неупередженість в очах українського народу. Ми сподіваємося, що досвідчені професійні співробітники ЦВК продовжать свою роботу для підтримки успіху України як демократії", - йдеться в повідомленні.

У посольстві США відреагували на розпуск Центрвиборчкому

Нагадаємо, минулого тижня Верховна рада України розпустила ЦВК. Причиною такого рішення назвали "недостатню виваженість чи політичну упередженість у вирішенні окремих питань", а також судові процеси, які визнали протиправними ряд дій Центрвиборчкому.

Пізніше у правлячій партії заявили, що місцеві вибори в Україні пройдуть навесні 2020 року. Передбачається, що до цього терміну нова влада встигне завершити реформу децентралізації.

Фракція "Слуга народу" має кандидатів до нового ЦВК
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