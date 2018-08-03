В посольстве США в Москве работала сотрудница спецслужб РФ, - The Guardian

Женщина попала под подозрение в 2016 году во время плановой проверки

Сотрудники контрразведки США обнаружили, что подозреваемый российский шпион уже более 10 лет работает в посольстве США в Москве. Об этом сообщает The Guardian

Сообщается, что гражданку России наняла на работу Секретная служба США. Сотрудница имела доступ к базе данных электронной корреспонденции посольства и внутренним электронным сетям, что предоставило ей доступ к потенциально конфиденциальному материалу, включая секретные графики президента и вице-президента США.

Отмечено, что женщина попала под подозрение в 2016 году во время плановой проверки. Двое следователей регионального отдела службы безопасности при американской миссии обратили внимание, что сотрудница регулярно встречалась с сотрудниками ФСБ без санкции начальства.

"Секретная служба пытается скрыть нарушение, уволив (ее)... Ущерб был уже нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для оценки ущерба и чтобы убедиться, что она привлекла других сотрудников для предоставления ей большего объема информации", - говорится в сообщении.

В январе 2017 года о подозрениях узнали в Секретной службе. Но, как утверждает собеседник The Guardian, в Службе не начали полномасштабного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что спецслужбы Российской Федерации планировали провокации в Украине на майские праздники.

В марте и апреле задержали двух киевлян и трех жителей Одесской области, которые по указанию спецслужб РФ вели антиукраинские сообщества в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".