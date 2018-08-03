У посольстві США в Москві працювала співробітниця спецслужб РФ, - The Guardian

Жінка потрапила під підозру в 2016 році під час планової перевірки

Співробітники контррозвідки США виявили, що підозрюваний російський шпигун вже більше 10 років працює в посольстві США в Москві. Про це повідомляє The Guardian

Повідомляється, що громадянку Росії найняла на роботу Секретна служба США. Співробітниця мала доступ до бази даних електронної кореспонденції посольства і внутрішнім електронним мережам, що надало їй доступ до потенційно конфіденційних матеріалів, включаючи секретні графіки президента і віце-президента США.

Зазначено, що жінка потрапила під підозру в 2016 році під час планової перевірки. Двоє слідчих регіонального відділу служби безпеки при американській місії звернули увагу, що співробітниця регулярно зустрічалася з співробітниками ФСБ без санкції начальства.

"Секретна служба намагається приховати порушення, звільнивши (її)... Збиток був нанесений, але вище керівництво Секретної служби не проводило ніяких внутрішніх розслідувань для оцінки збитку і щоб переконатися, що вона привернула інших працівників для надання їй більшого обсягу інформації", - йдеться в повідомленні.

У січні 2017 року про підозри дізналися в Секретній службі. Але, як стверджує співрозмовник The Guardian, у Службі не почали повномасштабного розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецслужби Російської Федерації планували провокації в Україні на травневі свята.

У березні і квітні затримали двох киян і трьох жителів Одеської області, які за вказівкою спецслужб РФ вели антиукраїнські спільноти в соцмережах "ВКонтакте" та "Однокласники".