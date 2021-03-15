Посольства Украины смогут работать дистанционно из Киева, имея аккредитацию других государств

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом №99/2021 разрешил украинским посольствам организовать дистанционную работу в других государствах. Сейчас это технически возможно.
Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает сайт ведомства.
Он отметил, что формат дистанционной работы уже функционирует в некоторых странах Евросоюза. Он позволит эффективнее работать дипломатии при меньших затратах из госбюджета.
"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в другой стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположена в стране пребывания ", - сказал Кулеба.
Напомним, на прошлой неделе Дмитрий Кулеба приветствовал решение Евросоюза о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Он призвал продолжать действие санкций до прекращения российской агрессии.
Также Кулеба призвал Россию допустить представителей международных организаций на территорию оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о представителях ООН.