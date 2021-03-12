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Кулеба о продлении санкций ЕС: Россия должна отказаться от агрессивной политики

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 16:02
Кулеба о продлении санкций ЕС: Россия должна отказаться от агрессивной политики Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение Евросоюза о продлении санкций против России за нарушение территориальной целостности Украины. Он призвал продолжать действие санкций до прекращения российской агрессии.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что для отмены санкций Россия должна прекратить вести агрессивную политику в отношении Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев, персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", - заявил он.

Напомним, Совет Европы продлил действие санкций против 117 физических и 48 юридических лиц из России за агрессию против Украины. Санкции будут действовать до 15 сентября 2021 года. Эти санкции впервые ввели еще 17 марта 2014 года.

Напомним, Украина призвала ЕС ввести против России санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. Украина предложила ЕС воспользоваться новым санкционным механизмом.

Кроме того, Верховная рада призвала мировое сообщество усилить санкции против России за оккупацию Крыма.

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Новости Украины Политика Евросоюз МИД Украины Дмитрий Кулеба Санкции против России
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