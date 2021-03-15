Посольства України зможуть працювати дистанційно з Києва, маючи акредитацію інших держав

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №99/2021 дозволив українським посольствам організувати дистанційну роботу в інших державах. Зараз це технічно можливо.

Він зазначив, що формат дистанційної роботи вже функціонує в деяких країнах Євросоюзу. Він дозволить ефективніше працювати дипломатії при менших витратах з держбюджету.

"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном з резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні і забезпечує присутність нашої держави в іншій країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті ж функції, що і фізично розташована в країні перебування ", - сказав Кулеба.