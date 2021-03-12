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Кулеба призвал Россию допустить международные организации в Крым

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 23:02
Кулеба призвал Россию допустить международные организации в Крым Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Россию допустить представителей международных организаций на территорию оккупированного Крыма. Речь идет, в частности, о представителях ООН.

Об этом он написал на странице в Twitter.

Кулеба призвал Москву занять в этом вопросе неполитизированную позицию.

"Мы призываем Россию как государство-оккупанта занять неполитизированную позицию и обеспечить ООН, а также другим международным организациям, включая ОБСЕ и Совет Европы, полный доступ к Крыму в соответствии с международным правом", - заявил министр.

Напомним, вчера Совет нацбезопасности и обороны утвердил государственную Стратегию деоккупации Крыма. Она будет открытой для всех.

Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский призвал забыть о том, что Украина забудет об оккупированном Крыме. Он хочет разобраться с вопросом, кто создал условия для оккупации полуострова.

Добавим, недавно Кулеба назвал "три кита" для возвращения оккупированного Крыма. Среди них - утвержденная стратегия деоккупации.

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