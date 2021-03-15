Посольства Украины смогут работать дистанционно из Киева, имея аккредитацию других государств

Он отметил, что формат дистанционной работы уже функционирует в некоторых странах Евросоюза. Он позволит эффективнее работать дипломатии при меньших затратах из госбюджета.

"Отныне мы сможем создавать посольства Украины за границей с резиденцией в Киеве. То есть посольство физически находится в Украине и обеспечивает присутствие нашего государства в другой стране дистанционно. В эру тотального онлайна такое учреждение может выполнять практически все те же функции, что и физически расположена в стране пребывания ", - сказал Кулеба.