Посольства України зможуть працювати дистанційно з Києва, маючи акредитацію інших держав
Президент України Володимир Зеленський своїм указом №99/2021 дозволив українським посольствам організувати дистанційну роботу в інших державах. Зараз це технічно можливо.
Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє сайт відомства.
Він зазначив, що формат дистанційної роботи вже функціонує в деяких країнах Євросоюзу. Він дозволить ефективніше працювати дипломатії при менших витратах з держбюджету.
"Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном з резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично знаходиться в Україні і забезпечує присутність нашої держави в іншій країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті ж функції, що і фізично розташована в країні перебування ", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, минулого тижня Дмитро Кулеба привітав рішення Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії за порушення територіальної цілісності України. Він закликав продовжувати дію санкцій до припинення російської агресії.
Також Кулеба закликав Росію допустити представників міжнародних організацій на територію окупованої Криму. Мова йде, зокрема, про представників ООН.