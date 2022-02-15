Посольства стран ЕС продолжают работать в Киеве, - Маасикас

"Полная поддержка для Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления со стороны России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают работать в Киеве", - написал Маасикас в соцсети.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о временном переносе посольства из Киева во Львов.

"Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координирующим дипломатическую деятельность в стране", - отметил он.

Также недавно посольство Израиля выразило беспокойноство вокруг ситуации в Украине. Глава МИД Яир Лапид начал переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян будут через сухопутные границы и третьи страны.