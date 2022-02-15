ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британия перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов

Новина українською →
Киев, Вторник 15 февраля 2022 09:40
Британия перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов Фото: глава МИД Британии Элизабет Трасс (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна приняла решение перевести часть своих дипломатов из посольства Киева во Львов. При этом Британия сохраняет "присутствие" и в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью телеканалу Sky News.

"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать это, но постоянно изучаем ситуацию в Украине", - рассказала Трасс.

Вместе с тем глава МИД призвала граждан Британии немедленно покинуть Украину.

"Граждане Великобритании должны уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие маршруты", - резюмировала Трасс.

Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.

Ранее сообщалось, что Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ.

Также Греция призвала своих граждан покинуть Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Львов Великобритания Вторжение России в Украину
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Берегите нервы. Что стоит за паникой на финансовых рынках и когда она закончится