Британия перевела часть сотрудников посольства из Киева во Львов
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна приняла решение перевести часть своих дипломатов из посольства Киева во Львов. При этом Британия сохраняет "присутствие" и в столице Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в интервью телеканалу Sky News.
"Мы перевели часть наших служащих на запад Украины, во Львов, но мы сохраняем присутствие в Киеве. Мы будем продолжать это, но постоянно изучаем ситуацию в Украине", - рассказала Трасс.
Вместе с тем глава МИД призвала граждан Британии немедленно покинуть Украину.
"Граждане Великобритании должны уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие маршруты", - резюмировала Трасс.
Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.
Ранее сообщалось, что Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ.