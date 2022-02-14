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Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ

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Тель-Авив, Понедельник 14 февраля 2022 11:13
Израиль может перенести посольство из Киева во Львов в случае вторжения РФ Фото: Израиль может перенести посольство из Киева во Львов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Израиля может быть перенесено из Киева во Львов в случае российского вторжения в Украину. Об этом договорился министр иностранных дел Израиля Яир Лапид с замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRu.co.il.

При этом МИД Израиля ведет переговоры о том, чтобы в случае прекращения авиасообщения с Украиной эвакуировать израильтян будут через сухопутные границы и третьи страны.

Напомним, Госдеп США объявил о переводе части сотрудников посольства Киева во Львов. Кроме того, было принято решение сократить персонал киевской дипмиссии.

Кроме того, МИД Японии объявил о сокращении численности сотрудников посольства страны в Украине.

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