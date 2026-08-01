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Посольства США на Близькому Сході закликали громадян бути готовими до евакуації через Іран

16:53 01.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про заклик посольств США до своїх громадян?
aimg Едуард Ткач
Фото: США закликають громадян змінити свої плани щодо Близького Сходу (Getty Images)

Посольства США в Ізраїлі та інших країнах Близького Сходу закликають своїх громадян утриматися від поїздок до регіону та бути готовими до від'їзду через "потенційну непередбачену ескалацію" конфлікту з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"У зв'язку із загостренням напруженості на Близькому Сході ситуація у сфері безпеки залишається складною, і існує ймовірність непередбаченої ескалації", - йдеться у заяві посольств.

Там підкреслили, що іранський режим непередбачуваний, про що говорять його нещодавні рішення атакувати країни Близького сходу без попередження, а також розширення атак на країни, які раніше Тегеран не атакував (як приклад наводиться Єгипет).

У зв'язку з цим посольства США звернулися до своїх громадян, які перебувають у регіоні або планують поїхати туди, закликавши їх змінити свої плани.

"Американцям, які перебувають у регіоні, слід подумати про від'їзд або бути готовими до від'їзду у разі ескалації конфлікту. Американцям, які за межами Близького Сходу, слід серйозно переглянути свої плани поїздок до цього регіону та транзитом через нього", - сказано у заявах.

Також там додали, що всім американцям, які все ж таки подорожують на Близький Схід, слід стежити за інформацією про роботу аеропортів та авіакомпаній.

Резюмуючи у посольствах наголосили, що їхні відомства відкриті для візиту звичайних американських громадян та отримання віз.

Що передувало

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Ізраїль планують провести одну з наймасштабніших операцій з бомбардування енергетичної інфраструктури Ірану.

ЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджують, що обстріл може відбутися вже цими вихідними й тривати протягом кількох днів. Мета - змусити Ізраїль капітулювати.

При цьому поки що незрозуміло, чи відбудеться це. Згідно з CBS News, рішення ще не ухвалено, а The Wall Street Journal стверджує, що Трамп уже віддав наказ на удар.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльІран