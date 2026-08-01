Посольства США на Ближнем Востоке призвали граждан быть готовыми к эвакуации из-за Ирана

"В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, и существует вероятность непредвиденной эскалации", - говорится в заявлении посольств.

Там подчеркнули, что иранский режим непредсказуем, о чем говорят его недавние решения атаковать страны Ближнего востока без предупреждения, а также расширения атак на страны, которые ранее не подвергались атакам (в качестве примера приводится Египет).

В связи с этим посольства США обратились к своим гражданам, которые находятся в регионе или планируют туда поехать, призвав их изменить свои планы.

"Американцам, находящимся в регионе, следует подумать об отъезде или быть готовыми к отъезду в случае эскалации конфликта. Американцам, которые за пределами Ближнего Востока, следует серьезно пересмотреть свои планы поездок в этот регион и транзитом через него", - сказано в заявлениях.

Также там добавили, что всем оем американцам, которые все же путешествуют на Ближний Восток, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

Резюмируя в посольствах подчеркнули, что их ведомства для визита обычных американских граждан и получения виз остаются открытыми.