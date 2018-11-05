Посол Великобританії закликала покарати винних у смерті Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

За словами дипломата, звістка про смерть Гандзюк засмутила її

Посол великої Британії в Україні Джудіт Гоф зазначила, що покарати винних у нападі на херсонську активістку Катерину Гандзюк надзвичайно важливо. Про це вона написала у своєму мікроблозі в Twitter, передає РБК-Україна.

"Надзвичайно засмучена новиною про смерть Катерини Гандзюк. Вона хоробро і гідно боролася зі своїми страшними ранами. Важливо притягнути до відповідальності винних у цьому жахливому нападі", - написала вона.

Скріншот (twitter.com/JudithGoughFCO)

Нагадаємо, 4 листопада стало відомо про смерть Катерини Гандзюк. Згодом поліція підтвердила факт смерті херсонської активістки.

Крім того, правоохоронці перекваліфікували напад на радника мера Херсона Катерини Гандзюк на статтю "Завершений вбивство" Кримінального кодексу України. Винним у нападі загрожує від 15 років позбавлення волі або довічне'висновок.

Як повідомляло РБК-Україна, напад на Катерину Гандзюк стався вранці 31 липня 2018 року. Чоловік чекав її біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк госпіталізували, а вже 1 серпня її перевезли у Київський опіковий центр.

У Гандзюк діагностували опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, грудна клітка. Також активістка отримала опік лівого ока.

Поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у замаху на активістку. Четверо з них зізналися в скоєнні злочину.