Посол України розкритикував нового главу МЗС Ізраїлю за розмову з Лавровим

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розкритикував нового міністра закордонних справ Елі Коена за телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Дипломат зазначив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення не вело переговорів із Росією.

Посол натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. При цьому він наголосив, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".