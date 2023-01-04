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Посол України розкритикував нового главу МЗС Ізраїлю за розмову з Лавровим

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Єрусалим, Середа 04 січня 2023 10:42
Посол України розкритикував нового главу МЗС Ізраїлю за розмову з Лавровим Фото: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розкритикував нового міністра закордонних справ Елі Коена за телефонну розмову з главою російського МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Дипломат зазначив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю від початку повномасштабного вторгнення не вело переговорів із Росією.

Посол натякнув, що Україна незадоволена такими діями нового глави МЗС. При цьому він наголосив, що позиція Ізраїлю щодо війни в Україні "незрозуміла".

"На жаль, ми не отримуємо жодного засудження масового обстрілу наших мирних жителів в останні місяці. Ізраїль унікальний з погляду наших партнерів. Він мовчить", - сказав Корнійчук.

Нагадаємо, новий глава МЗС Ізраїлю заявив, що хоче змінити підхід до війни Росії проти України. Він попередив, що його країна менше говоритиме про вторгнення і відновить контакти з керівництвом РФ.

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