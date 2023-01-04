Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел Эли Коэна за телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Дипломат отметил, что Министерство иностранных дел Израиля с начала полномасштабного вторжения не вело переговоры с Россией.

Посол намекнул, что Украина недовольна такими действиями нового главы МИД. При этом он подчеркнул, что позиция Израиля в отношении войны в Украине "неясна".