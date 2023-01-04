ua ru
Ср, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым

Новина українською →
Иерусалим, Среда 04 января 2023 10:42
Посол Украины раскритиковал нового главу МИД Израиля за разговор с Лавровым Фото: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук раскритиковал нового министра иностранных дел Эли Коэна за телефонный разговор с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Дипломат отметил, что Министерство иностранных дел Израиля с начала полномасштабного вторжения не вело переговоры с Россией.

Посол намекнул, что Украина недовольна такими действиями нового главы МИД. При этом он подчеркнул, что позиция Израиля в отношении войны в Украине "неясна".

"К сожалению, мы не получаем никакого осуждения массовых обстрелов наших мирных жителей в последние месяцы. Израиль уникален с точки зрения наших партнеров. Он молчит", - сказал Корнийчук.

Напомним, новый глава МИД Израиля заявил, что хочет изменить подход к войне России против Украины. Он предупредил, что его страна будет меньше говорить о вторжении и возобновит контакты с руководством РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль МЗС Лавров Российская Федерация
NEWS
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили 10 атак и уничтожили пункт управления БПЛА россиян, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Россия уже прошла стратегический резерв по всем видам ракет