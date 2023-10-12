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Посол України про можливий візит Зеленського до Ізраїлю: є зацікавленість

Тель Авів, Четвер 12 жовтня 2023 18:25
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Посол України про можливий візит Зеленського до Ізраїлю: є зацікавленість Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Наразі є зацікавленість у тому, щоб президент України Володимир Зеленський відвідав Ізраїль. Але більш докладні деталі розкривати не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

Він розповів, що не може коментувати інформацію щодо можливих планів Зеленського відвідати Ізраїль, оскільки поїздки глави держави не є предметом суспільного обговорення під час війни.

"Тому ми дізнаємося про це з преси, коли це рішення буде прийнято, і президент прибуде до Ізраїлю", - розповів Корнійчук.

За його словами, зараз є зацікавленість у тому, щоб такий візит відбувся, "але максимально безпечно та максимально ефективно для обох країн".

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 11 жовтня, в ізраїльських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський попросив розглянути можливість його візиту до Ізраїлю.

У такий спосіб він хоче висловити свою солідарність країні, яка перебуває під атаками бойовиків ХАМАС.

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Володимир Зеленський ХАМАС Ізраїль Палестина
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