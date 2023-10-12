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Посол Украины о возможном визите Зеленского в Израиль: есть заинтересованность

Тель-Авив, Четверг 12 октября 2023 18:25
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Посол Украины о возможном визите Зеленского в Израиль: есть заинтересованность Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сейчас есть заинтересованность в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский посетил Израиль. Но более подробные детали раскрывать нельзя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука в эфире телемарафона.

Он рассказал, что не может комментировать информацию о возможных планах Зеленского посетить Израиль, поскольку поездки главы государства не являются предметом общественного обсуждения во время войны.

"Поэтому мы узнаем это из прессы, когда это решение будет принято, и президент прибудет в Израиль", - рассказал Корнийчук.

По его словам, сейчас есть заинтересованность в том, чтобы такой визит состоялся, "но максимально безопасно и максимально эффективно для обеих стран".

Что предшествовало

Напомним, вчера, 11 октября, в израильских СМИ появилась информация о том, что Зеленский попросил рассмотреть возможность его визита в Израиль.

Таким образом он хочет выразить свою солидарность стране, которая находится под атаками боевиков ХАМАС.

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